Autocoureur Verschoor volgt Viscaal van Formule 3 naar Formule 2

In navolging van Bent Viscaal promoveert ook Richard Verschoor van de Formule 3 naar de Formule 2. De 20-jarige autocoureur stapt komend weekeinde bij de start van het seizoen in Bahrein in een auto van het Nederlandse team MP Motorsport. “Ik ben zo blij met deze kans”, aldus Verschoor, die teamgenoot wordt van de Duitser Lirim Zendeli.

Enkele weken geleden verzekerde Viscaal zich al van ‘promotie’ van de Formule 3 naar de Formule 2. De 21-jarige coureur uit het Overijsselse dorp Albergen werd vastgelegd door het Italiaanse team Trident.

Viscaal reed afgelopen jaar in de Formule 3 voor MP Motorsport en boekte één overwinning, begin augustus op Silverstone. Hij eindigde met 40 punten op de dertiende plaats in het klassement. Verschoor, die één podiumplaats behaalde, werd negende met 69 punten. De Utrechter won eind 2019 de prestigieuze Grand Prix van Macau.

Komend weekeinde begint in Bahrein het seizoen in de Formule 1 en Formule 2. Voor Max Verstappen is de race zondag, Viscaal en Verschoor hebben zowel zaterdag als zondag races op het programma staan.