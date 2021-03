Bradl vervangt opnieuw geblesseerde Márquez in MotoGP

De Duitse motorracer Stefan Bradl is ook dit seizoen de stand-in van Marc Márquez in de MotoGP. De Spaanse achtvoudig wereldkampioen is nog onvoldoende hersteld van een gecompliceerde armbreuk en mist de start van het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de motorsport.

“Hij zal de eerste twee races in Qatar nog overslaan en om die reden vervang ik hem”, zei de 31-jarige Bradl. Komende zondag start de MotoGP met de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail.

De Duitser nam vorig jaar ook de motor over van Márquez bij het fabrieksteam van Honda. De Spanjaard kwam al in de eerste race ten val en liep daarbij de armbreuk op, waarvan hij nog altijd herstellende is. Bradl kon zich niet bijzonder onderscheiden. De zevende plaats in de laatste grand prix, die van Portugal, was zijn beste uitslag.