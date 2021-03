Butter waagt alsnog limietpoging olympische marathon

Atleet Michel Butter gaat toch nog een poging wagen om zich te kwalificeren voor de marathon op de Olympische Spelen van Tokio. De 35-jarige hardloper uit Castricum zette afgelopen september nog een punt achter zijn hardloopcarrière, maar is op dat besluit teruggekomen. Hij heeft zich aangesloten bij de groep atleten van het NN Running Team die op 11 april in Hamburg onder de limiet van 2.11.30 wil lopen.

Butter was weliswaar gestopt met topsport, hij bleef wel hardlopen en combineerde dat met fanatiek mountainbiken. Hij fietste geregeld in de duinen in een groepje met onder anderen oud-profwielrenners Laurens ten Dam en Thomas Dekker. De hardlooptrainingen gingen verrassend goed en daarom wil hij er nog één keer vol voor gaan. “Ik ga het doen, ik ga nog één keer alles geven om de Olympische Spelen te halen’’, aldus de Castricummer.

Butter veroverde in zijn carrière de nodige Nederlandse titels op de weg, de baan en de cross. Hij volbracht elf marathons en liep in 2012 in de marathon van Amsterdam zijn beste tijd met 2.09.58. Een hoogtepunt beleefde hij in 2017, toen hij als zesde finishte in de marathon van New York. In 2016 miste hij op 8 seconden de limiet voor de olympische marathon van Rio de Janeiro.

Vier atleten voldeden al aan de limiet voor Tokio, te weten Abdi Nageeye (2.06.17), Bart van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30). Nederland mag slechts drie atleten afvaardigen naar de olympische marathon. In Hamburg willen Koreman en Futselaar zich verbeteren en doen ook Roy Hoornweg en Mohamed Ali een limietpoging. “Het eerste doel is onder die 2.11.30 lopen en vervolgens moet ik de andere Nederlanders zien voor te blijven. Dan heb ik denk ik de meeste kans op uitzending. Ik vind het wel heel mooi om die strijd aan te gaan met die andere jongens”, zegt Butter.

Nageeye is vanwege zijn tijd al zeker van een ticket naar Japan, waar de olympische marathon niet in Tokio wordt afgelegd, maar in Sapporo. “Voor de twee andere startbewijzen kijken ze niet alleen naar de tijd, maar ook naar je prestatiepaspoort. Ik denk dat het mijne vrij goed is. Maar lukt het niet de Spelen te halen, dan komt er vermoedelijk geen nieuw afscheid. In de benadering die ik nu heb gekozen, waarbij ik dus heel veel op de mountainbike zit, heb ik zoveel plezier, dat ik wel wedstrijden blijf lopen. Ik hou gewoon van topprestaties leveren.”

Het mountainbiken in de duinen van Noord-Holland met Ten Dam, Dekker en soms ook Niki Terpstra leverde Butter naar eigen zeggen een topconditie op. “En het pakte verrassend goed uit voor mijn hardloopsnelheid. Ik heb veel meer power in mijn passen.”