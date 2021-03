Coureur Sainz en basketballer Doncic worden erelid Real Madrid

De Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft rallyrijder Carlos Sainz en basketballer Luka Doncic benoemd tot erelid. De 58-jarige Sainz en de 22-jarige Doncic kregen daarmee de hoogste onderscheiding bij de ‘Koninklijke’. Sainz komt uit Madrid en won naast twee wereldtitels in het rallyrijden ook drie keer de Dakar Rally. De Sloveen Doncic is nu een van de sterren in de NBA, maar speelde tussen 2012 en 2018 voor de basketbalploeg van Real Madrid.

“Real Madrid wil zo publiekelijk erkenning geven aan de carrières van deze twee toonaangevende figuren in de mondiale sport”, aldus de regerend kampioen van Spanje. “Het zijn rolmodellen, die staan voor de waarden van Real Madrid. Ze tonen dagelijks hun passie voor onze club.” In 2017 werd Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, al tot erelid benoemd door Real.

Doncic ging als 13-jarige bij Real Madrid basketballen. Hij bezorgde de Spaanse ploeg in 2018 de eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi en verhuisde daarna naar NBA-club Dallas Mavericks. De Sloveen werd in zijn eerste jaar direct gekozen tot beste ‘rookie’ (nieuwkomer).