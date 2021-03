Degenschermer Verwijlen voor vierde keer naar Olympische Spelen

Degenschermer Bas Verwijlen kan zich opmaken voor zijn vierde Olympische Spelen. Na de afgelopen wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan is duidelijk dat hij heeft voldaan aan alle kwalificatie-eisen voor deelname aan de Spelen komende zomer in Tokio. Dat meldde de schermbond KNAS.

De nu 37-jarige Verwijlen eindigde als achtste op de Spelen van Peking in 2008, behaalde zilver op het EK van 2011 en op het WK in datzelfde jaar. Hij stond zelfs nummer 1 van de wereld. Op de Spelen van Londen in 2012 reikte hij tot de laatste zestien. In 2016 nam hij in Rio deel aan zijn derde Olympische Spelen, maar strandde hij in de eerste ronde.

Tienvoudig Nederlands kampioen Verwijlen stond er al goed voor met zijn zevende plaats op de wereldranglijst en presteerde ook goed in Kazan met het bereiken van de kwartfinales in het individuele toernooi. Hij was voor uitzending naar Tokio echter afhankelijk van de resultaten in de teamwedstrijden. In het schermen wegen de teamresultaten namelijk zwaarder dan de individuele resultaten.

Verwijlen dankte zijn uitverkiezing voor Tokio aan de teams van Hongarije en Rusland. De Hongaren vielen weg uit de lijst van acht geplaatste teams, terwijl Rusland zich voegde bij de eerste acht op de landenranglijst. Verwijlen kreeg daarmee één van twee individuele plekken die voor Europese schermers gereserveerd zijn.

In het afgelopen seizoen won Verwijlen de wereldbekerwedstrijd in Vancouver en behaalde hij de top 8 op zowel EK als WK. Hij wordt gecoacht door zijn vader Roel Verwijlen en Alexandre Buysens.