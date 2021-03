Dennis wint tijdrit in Catalonië, Almeida nieuwe leider

De Australische wielrenner Rohan Dennis heeft in de Ronde van Catalonië dan eindelijk zijn eerste overwinning behaald in dienst van Ineos Grenadiers. De 30-jarige Dennis, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, schreef de tijdrit over 18,5 kilometer met start en finish in Banyoles op zijn naam. De Portugees João Almeida nam de leiding in het algemeen klassement over van Andreas Kron, de Deen die maandag de openingsrit van de 100e Ronde van Catalonië had gewonnen.

Dennis rijdt sinds vorig jaar voor de Ineos-ploeg. Hij was in tijdritten al een paar keer dicht bij een overwinning, maar drie keer eindigde de specialist als tweede. In de Spaanse etappekoers was het eindelijk raak voor de Australiër. Dennis legde de 18,5 kilometer om Banyoles af in 22 minuten en 27 seconden. Steven Kruijswijk gaf iets meer dan een halve minuut toe en eindigde als vijfde.

De komende dagen gaan de renners klimmen in Catalonië. De derde en vierde etappe eindigen bergop. De Ronde van Catalonië finisht zondag in Barcelona.