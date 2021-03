Golfer Luiten eindelijk weer eens bovenaan

Golfer Joost Luiten heeft zijn beste score van dit jaar genoteerd. Hij staat na 64 slagen, 7 onder par, op de gedeelde eerste plaats na de eerste ronde van de Kenya Savannah Classic. Zeven birdies pronkten op zijn scorekaart, waarop hij geen foutje hoefde te noteren.

Luiten (35) was dit jaar nog niet erg op dreef. Hij heeft bij nog geen enkel toernooi zicht gehad op een topklassering. Vorige week eindigde de zesvoudig winnaar op de Europese Tour als gedeeld 41e in het Kenia Open. In de Savannah Classic, dat op dezelfde golfbaan in Nairobi wordt afgewerkt, heeft hij in ieder geval forse verbetering getoond.

Luiten deelt de koppositie met drie andere spelers, te weten de Spanjaard Alejandro Cañizares, de Fransman Clément Sordet en de Zuid-Afrikaan Justin Harding. Laatstgenoemde won zondag het Kenia Open.

Van de overige vier Nederlanders die in het Afrikaanse toernooi spelen, was Wil Besseling de beste. Hij noteerde 67 slagen (-4) een deelt de 26e plaats.