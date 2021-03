Kunstrijdster Van Zundert wil op eerste WK tonen hoever ze is

Kunstrijdster Lindsay van Zundert wil op haar eerste WK bij de senioren ervaring opdoen en vooral genieten. “Ik heb heel mijn schaatscarrière gewerkt om dit moment te bereiken. Ik heb veel zin om aan de wereld te laten zien hoever ik ben”, zegt de 16-jarige kunstrijdster over de WK in Stockholm die woensdag beginnen. “Maar ik heb ook als doel om de finale te halen.”

Van Zundert voldeed in februari op de Challenge Cup in Den Haag op de korte kür aan de eisen voor deelname aan de wereldkampioenschappen. “Daar komen de beste kunstrijders van de wereld naartoe. Het is mooi dat ik daartussen mag staan. Het is best spannend.”

Stilgezeten heeft ze niet na haar WK-kwalificatie. “Meteen na de Challenge Cup was het best druk met interviews en met tv. Daarna was ik even de focus verloren. Maar sindsdien heb ik elke dag mijn programma gedraaid. Heel veel herhalen zodat de kür er goed in zit. In de afgelopen week gingen de trainingen heel goed.” De triple-Lutz-sprongen die op de vrije kür in Den Haag nog mislukten, zijn volgens Van Zundert nu een stuk stabieler.

De Brabantse wisselde vorige jaar van coach. Onder Carine Herrygers en Jorik Hendrickx, ook de coaches van de ervaren Belgische Loena Hendrickx, is ze naar eigen zeggen flink vooruit gegaan. “Mijn triple-sprongen zijn beter geworden. Ik sprong eerst klein, nu spring ik hoger en creëer ik ook meer ruimte om die drie draaien rond te krijgen. En ik spring meer naar achteren. Dat kan in de jurering ook een paar puntjes schelen.”

Van Zundert vindt het mooi om straks de toprijdsters uit Rusland in actie te zien, al is haar favoriete, regerend Europees kampioene Alena Kostornaja er niet bij. “Ik kijk graag naar ze, hoe ze springen en de snelheid die ze pakken om een sprong te maken. Dat is nog wel een verschil met mij. Dat wil ik dan ook kunnen en op de training probeer ik dat dan ook.”

De kunstrijdster is sinds zaterdag in Zweden en heeft na een dag quarantaine twee dagen om te trainen, alvorens woensdag de korte kür is. Daarin is een plek bij de eerste 24 nodig om de finale te halen. Er doen 41 rijdsters mee. Hoeveel punten ze daarvoor moet halen, daar is ze niet zozeer mee bezig. “Ik ga doen wat ikzelf kan en wat nu het beste gaat.”

Haar eerste WK is er wel een zonder publiek. “Ja dat is zeker jammer, ook voor mijn familie die vanwege het coronavirus niet mee kan komen. Vroeger als ik keek naar die grote wedstrijden, zag je heel veel publiek op de tribunes en dan stelde ik me voor dat ik daar zelf zou staan. Nu sta ik daar en is het leeg.”