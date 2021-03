Lammers verwacht publiek bij Dutch Grand Prix in Zandvoort

Jan Lammers hoopt op volle tribunes tijdens de rentree van de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 begin september. “Ik heb altijd gezegd, zonder publiek is voor ons geen optie. Maar zoals het zich nu ontwikkelt met vaccineren en geslaagde experimenten waarbij toeschouwers aanwezig zijn, denk ik dat wij in september publiek kunnen ontvangen’’, zegt de oud-Formule 1-coureur, die sportief directeur is van de Dutch Grand Prix.

De Formule 1 zou eigenlijk in mei 2020, 35 jaar na de laatste grand prix op het duinencircuit, terugkeren in Zandvoort. Het coronavirus zorgde voor een afgelasting. Op de kalender van dit jaar zijn 3, 4 en 5 september gereserveerd voor het bezoek van de koningsklasse. “Met die datum zijn we nog steeds heel blij, want de kans lijkt me toch wel heel groot dat we in het najaar weer veel meer kunnen, zeker als we ons een beetje aan de regels blijven houden.”

Voor de uitgestelde Dutch Grand Prix waren al 300.000 kaarten verkocht. Een betrekkelijk klein aantal vroeg zijn geld terug, waardoor er weer kaarten vrijkwamen. Die waren ook weer in een mum van tijd verkocht, dus Zandvoort kan in september uitgaan van een vol terrein op alle dagen. “We gaan er nu vanuit dat we het evenement kunnen organiseren zoals voor 2020 was bedacht, maar veel zal natuurlijk afhangen van de ontwikkelingen. Een voordeel is dat de meeste kaarten zijn verkocht aan Nederlanders en een derde zelfs aan mensen die binnen een straal van 10 kilometer van het circuit wonen. Als tegen die tijd nog reisbeperkingen van kracht zijn, heeft dat niet zoveel effect op ons. En omdat 100.000 kaarthouders dichtbij wonen, kunnen we ook verkeersbewegingen beperken. Dat is alleen maar goed, want we willen hier de duurzaamste grand prix van de kalender neerzetten.’’

Prins Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van circuit Zandvoort, nam enkele jaren geleden het initiatief om de Formule 1 weer naar Nederland te halen. De populariteit van Max Verstappen speelde een grote rol. Na lang onderhandelen en tegen een grote som geld kwam een overeenkomst voor drie jaar met Formula One Management tot stand. Nederlandse bedrijven als Pon, VolkerWessels, Jumbo, CM.com, Talpa Network en Heineken droegen financieel bij.

Het circuit onderging vorige winter een grondige renovatie. Verstappen wijdde in maart 2020 de vernieuwde baan in, waar twee zogeheten kombochten de blikvangers zijn. Er zijn nieuwe pitboxen, een hypermoderne racecontrolekamer en een nieuw medisch centrum gebouwd, alsook nieuwe toegangswegen en tunnels aangelegd.