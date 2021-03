Liesklachten houden tennisser Murray uit masters van Miami

Tennisser Andy Murray heeft zich met een liesblessure moeten afmelden voor het masterstoernooi van Miami, dat woensdag begint. De voormalig nummer 1 van de wereld had vorige week een wildcard geaccepteerd voor het Amerikaanse toernooi, waarop hij in 2009 en 2013 zegevierde.

De 33-jarige Murray miste begin dit jaar de Australian Open als gevolg van besmetting met het coronavirus. De Schot, winnaar van drie grandslamtitels, was niet op tijd hersteld om te kunnen afreizen naar Melbourne. In plaats daarvan speelde hij een challenger in Italiƫ, waar hij de finale haalde. Murray deed begin deze maand met een wildcard mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij versloeg Robin Haase in de eerste ronde, maar verloor daarna van Andrej Roeblev. De Rus schreef het toernooi in Ahoy op zijn naam.

Murray is de nummer 119 van de wereld, na jaren vol blessureleed.