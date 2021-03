‘Max Verstappen gaat het maken dit jaar’

Jan Lammers denkt dat Max Verstappen dit jaar wereldkampioen wordt in de Formule 1. De sportief directeur van de Dutch Grand Prix op Zandvoort is niet de enige. Ook voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde acht die kans heel groot. Hij ziet Verstappen zondag ook meteen winnen in de openingsrace in Bahrein.

De vrijwel vlekkeloze testdagen die Max Verstappen in Bahrein aflegde in zijn nieuwe Red Bull hebben de twee kenners gesterkt in hun stellige overtuiging. “Max staat er veel beter voor dan andere jaren, waarin Red Bull aan het begin van het seizoen altijd wat tekort kwam en pas tegen het einde van het jaar een goede auto had. Red Bull heeft goed opgelet en de regelwijzigingen voor de auto heel goed doorgevoerd. Ik lees het overal, spreek ook coureurs en die zeggen allemaal: Max gaat het maken dit jaar’’, aldus Van der Garde, die ook dit seizoen weer bij Ziggo Sport aanschuift als analist bij de races.

Lammers beaamt die lezing. “Er waren niet veel veranderingen in de regels, maar die zijn wel de kant opgevallen van Red Bull. Ze hebben de zaken goed voor elkaar. Andere jaren was Mercedes op alle fronten beter en moest Red Bull op bepaalde punten toegeven, maar dit jaar lijkt het omgekeerd. Ook Honda heeft dat kleine stapje vooruit gemaakt in de motor. De auto lijkt mooi in balans en mijn intuïtie zegt dat dit het jaar wordt van Max.’’

Het wordt een spannend seizoen, verwacht Van der Garde. “Een tweestrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Zij zijn de beste coureurs. Sergio Pérez is de nieuwe teamgenoot van Verstappen en hij kan hard rijden, maar Max is beter. Zoals Hamilton beter is dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas.’’

Lammers schat Verstappen zelfs hoger in dan Hamilton, de Brit die de afgelopen jaren de Formule 1 domineerde en vorig seizoen voor de zevende keer de wereldtitel veroverde. “Aan de kwaliteiten van Max hoeft niemand te twijfelen. Dat zou hetzelfde zijn als twijfelen aan de voetbalkwaliteiten van Messi. Max is de beste racer, van buitencategorie.’’

De Limburger gaat ook profijt hebben van de ervaren Pérez als teamgenoot, meent Lammers. “Pérez zal op sommige circuits misschien zelfs beter zijn dan Max, maar dat is alleen maar gunstig voor het kampioenschap, want Mercedes pakt dan minder punten. Max zal ook respect hebben voor de prestaties van Pérez en dat is ook een groot verschil met voorgaande jaren. Pierre Gasly en Alexander Albon konden dat respect nooit afdwingen.’’

Of de Mexicaan daarmee ook een concurrent van Verstappen voor de wereldtitel is, verwacht Lammers niet. ‘’Teambaas Christian Horner van Red Bull zegt altijd: de eerste rijder is degene die voorop rijdt. Dat wil zeggen dat Verstappen misschien niet de uitgesproken kopman is, maar hij is wel de snelste.”