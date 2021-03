OM onderzoekt ”meerdere signalen” matchfixing darts

Het Openbaar Ministerie heeft “meerdere signalen” ontvangen dat er in het darten sprake is van matchfixing. Een onderzoek loopt inmiddels, bevestigde het OM berichtgeving door de NOS. Die liet twee darters, Niels Zonneveld en Maik Kuivenhoven, vertellen over hun ervaringen. In totaal zouden zeker zes darters zijn benaderd om hun wedstrijden te beïnvloeden.

Zonneveld werd aanvankelijk via WhatsApp benaderd door een persoon die hem wilde sponsoren. “Dat klonk bij mij als een apart verhaal, dus ik vroeg om meer informatie”, vertelt de 22-jarige darter, die in december debuteerde op het WK, bij de NOS. Maar de toon veranderde snel. “Het komt erop neer of je een wedstrijd aankomende week expres kunt verliezen voor wat geld. Ik heb al ervaringen met andere darters”, las Zonneveld een volgend bericht voor. “Ik weet niet wie er achter zat, ik heb de afzender geblokkeerd.”

Kuivenhoven (32) werd kort voor het WK benaderd via Instagram met het verzoek minder 180’ers te gooien dan zijn tegenstander. “Het voelt vreemd, zo’n berichtje. Je wordt toch ergens bij betrokken wat je eigenlijk niet wilt. Je wilt darten en op het WK staan en niet met dit geconfronteerd worden.”

De NOS sprak ook met een man die bekende dat hij meerdere darters heeft benaderd voor matchfixing. Zonneveld is blij dat het OM een onderzoek is gestart: “Als die mensen ongestraft hiermee kunnen wegkomen, dan denk ik niet dat het zal verminderen.”