Russell volgt Grosjean op als vakbondsman in Formule 1

De Britse coureur George Russell is toegetreden tot het bestuur van de zogeheten Grand Prix Drivers Association, de vakbond voor Formule-1 coureurs. De 23-jarige rijder van Williams vervangt de Fransman Romain Grosjean, die de koningsklasse van de autosport heeft verlaten.

Russell voegt zich bij de andere bestuursleden Sebastian Vettel en Alexander Wurz. Viervoudig wereldkampioen Vettel maakt dit seizoen zijn debuut bij Aston Martin. Wurz is de voorzitter van de GPDA; de Oostenrijker is oud-Formule 1-coureur.

“Het is een eer en een voorrecht om benoemd te worden in de GPDA. Ik waardeer het dat mijn collegacoureurs mij deze rol toevertrouwen en ik erken ook de verantwoordelijkheid die deze functie met zich meebrengt”, verklaart Russell, die zondag in de Grote Prijs van Bahrein aan zijn derde seizoen begint.

De vakbond is de spreekbuis van de coureurs richting het Formule 1-management en de internationale autosportfederatie FIA en heeft in het verleden veel bereikt om de veiligheid van de coureurs te vergroten.