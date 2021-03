Tennisster Rus verrast in eerste ronde Miami

Tennisster Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van het hoog aangeschreven WTA-toernooi in Miami een verrassende zege geboekt. De 30-jarige Westlandse, die dit jaar pas één overwinning had geboekt in het enkelspel, versloeg in de eerste ronde Marie Bouzkova uit Tsjechië in twee sets: 6-3 6-2. Bouzkova is de nummer 47 van de wereld, Rus staat op plek 84.

De Nederlandse boekte begin deze maand in Lyon haar eerste zege van dit jaar. Op alle andere toernooien werd Rus direct uitgeschakeld. Met Bouzkova trof ze op het Amerikaanse hardcourt in Miami juist een tennisster die in vorm was. De 22-jarige Tsjechische haalde in Melbourne de finale van het toernooi om de Phillip Island Trophy en bereikte deze maand de halve finales in Guadalajara.

Rus neemt het in de tweede ronde op tegen Maria Sakkari uit Griekenland, de nummer 25 van de wereld.