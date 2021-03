De Britse wielrenner Adam Yates heeft de derde etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. Het was een bergetappe met aankomst in Vallter 2000. De finishstreep lag op een hoogte van 2145 meter. Yates, dit jaar rijdend voor Ineos, nam meteen ook de leiderstrui over van de Portugees João Almeida.

Yates kwam alleen aan in het skioord, op zo’n 15 seconden gevolgd door de Colombiaan Esteban Chaves. De Spanjaard Alejandro Valverde finishte als derde.