Delmee volgt na Spelen Tokio Caldas op als bondscoach hockeyers

Jeroen Delmee volgt Max Caldas na de Olympische Spelen in Tokio op als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. De 48-jarige Delmee heeft tot en met de Spelen van 2024 in Parijs getekend. Hij kwam 401 keer uit voor Oranje. Caldas had de hockeybond begin vorig jaar al laten weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Delmee is momenteel bondscoach van Frankrijk en clubtrainer bij de mannen van Tilburg. “Bondscoach zijn van het Nederlands elftal is een mooie en uitdagende klus. Ik heb de afgelopen maanden met verschillende mensen binnen de KNHB gesproken en ik denk dat ik een goed beeld heb gekregen. Ik verheug me er op aan de slag te gaan met Oranje”, aldus Delmee.

“Het is ook een heel natuurlijk moment om na de Spelen een nieuwe weg in te slaan, zowel voor mij als voor het team. Het geeft rust en duidelijkheid, niet alleen voor mij maar voor alle betrokkenen, dat de kogel nu door de kerk is.”

Delmee werd als speler in zowel 1996 als 2000 olympisch kampioen met Oranje. Op de Spelen van 2008 kwam Delmee voor het laatst in actie voor de Nederlandse ploeg. Kort na het einde van zijn spelersloopbaan werd Delmee assistent bij de hockeysters van Oranje. Daarna ging hij aan de slag bij de Belgische mannen.

“Jeroen is een ervaren coach die inmiddels met diverse teams en in diverse landen veel ervaring heeft opgedaan. Hij kent niet alleen de Nederlandse hoofdklasse, maar ook de wetten van het internationale hockey goed”, aldus Jeroen Bijl, technisch directeur van de KNHB.

“Het is prettig dat we nu, ruim voor het EK 2021 en de Olympische Spelen een goede opvolger voor Max hebben gevonden. Iedereen kan zich in zijn huidige rol nu eerst focussen op de aankomende maanden: Jeroen bij Tilburg en Frankrijk en wij op de aankomende EK en de Olympische Spelen. Na Tokio begint dan een nieuw hoofdstuk.”

21 jaar geleden won Oranje voor het laatst goud op de Olympische Spelen. Op de Spelen van 2016 werd Nederland vierde, net als in 2008. In 2004 en 2012 pakte Oranje een zilveren plak.

De 48-jarige Caldas was sinds 20014 coach van de hockeyers. Daarvoor had hij de vrouwenploeg onder zijn hoede.