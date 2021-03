Seizoensopener WK motorcross niet in Oss

Het WK motorcross begint niet als gepland op 23 mei met de Grote Prijs van Nederland in Oss. De organisatie stelt het evenement uit vanwege de coronapandemie. Door het wegvallen van Oss is nu de Grote Prijs van Rusland in Orlionok op 13 juni vermoedelijk de eerste halte van het WK.

De cross op circuit De Witte Ruysheuvel zou voor de Nederlandse toppers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff de eerste wedstrijd van het seizoen zijn in de MXGP. “Met meerdere partijen en de gemeente is er de afgelopen weken nauw samengewerkt om een goed veiligheidsplan te creëren, maar helaas zorgt de coronapandemie momenteel nog voor te veel problemen waardoor de organisatie de wedstrijd noodgedwongen moet afgelasten”, meldt organisator Ebert Dollevoet op de website van het evenement.

De Sloveen Tim Gajser prolongeerde vorig jaar zijn wereldtitel in de MXGP. Oud-wereldkampioen Herlings en Coldenhoff moesten het seizoen door blessures voortijdig beëindigen, maar zijn inmiddels hersteld en volop in training.

Dollevoet laat weten dat hij samen met promotor Infront Motorsport op zoek is naar een datum later in het seizoen. “Het is heel jammer dat we niet mogen organiseren op 23 mei, want dan hadden we de eerste Grand Prix van het seizoen gehad. Desondanks is al het werk wat we al hebben verzet niet voor niets geweest en kunnen we het meenemen naar de nieuwe datum. Daarnaast moeten we realistisch zijn en met elkaar zorgen dat het virus onder de controle komt.”