Tennisster Osaka meldt zich af voor toernooi Stuttgart

Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Stuttgart. De Japanse nummer 2 van de wereld zou in Duitsland haar Europese gravelseizoen beginnen. Het toernooi van Stuttgart begint op 17 april en wordt zonder publiek gespeeld. De organisatie geeft geen reden waarom Osaka zich heeft afgemeld.

De 23-jarige Osaka is dit jaar nog ongeslagen. Ze schreef de Australian Open op haar naam. Op het voorbereidingstoernooi in Melbourne haalde ze de halve finales, waarna ze zich terugtrok. Deze weken doet ze mee aan het WTA-toernooi van Miami, dat dinsdag van start is gegaan.

Het toernooi van Stuttgart geldt als voorbereidingstoernooi op Roland Garros. Osaka heeft al drie grandslamtoernooien gewonnen, maar op Roland Garros reikte ze nooit verder dan de derde ronde.

Kiki Bertens is ook van plan deel te nemen aan het toernooi van Stuttgart.