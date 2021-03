Uitvaller onder eerste fakkeldragers met olympische vlam

De fakkelestafette met de olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio heeft een dag voor aanvang al de eerste uitvaller. Aanvoerder Homare Sawa van het Japanse voetbalelftal, die als een van de eersten de toorts zou dragen, heeft zich teruggetrokken voor het traditionele evenement. Dat meldt het organisatiecomité van de Spelen. Haar voormalige coach Norio Sasaki zei op een persconferentie dat Sawa zich had teruggetrokken om gezondheidsredenen.

De fakkeltocht start donderdag in Fukushima zonder publiek. Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli, de dag van de openingsceremonie, in Tokio laten aankomen.