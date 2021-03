Geslaagde rentree handbalster Polman in Denemarken

Handbalster Estavana Polman heeft haar rentree gemaakt na een zware knieblessure. De international van Oranje kwam in de Deense competitiewedstrijd tegen Silkeborg een kwartier voor tijd in het veld bij Team Esbjerg, bij een voorsprong van 25-16. Het eerste schot van Polman was direct raak en ze scoorde daarna nog drie keer. Esbjerg won in Silkeborg met 37-22.

Polman (28) scheurde ruim acht maanden geleden een kruisband in haar rechterknie. Zonder de opbouwspeelster speelde Oranje als wereldkampioen eind vorig jaar een teleurstellend EK. De geboren Arnhemse sloot begin deze maand weer aan bij de nationale ploeg, dat de voorbereiding op de Olympische Spelen begon met twee oefeninterlands tegen Sloveniƫ. Polman bleef in die duels aan de kant.

“Uitgesloten”, zei Polman in aanloop naar die interlands over mogelijke speelminuten. “Als ik dat doe, kan ik niet meer terugkomen bij mijn club in Denemarken.” Met Esbjerg, de regerend kampioen, speelt ze nu in de play-offs om de landstitel. Precies 238 dagen na haar laatste wedstrijd maakte Polman tegen Silkeborg haar rentree. Ze verlengde in januari haar contract bij Esbjerg tot de zomer van 2023.