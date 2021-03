Golfers Luiten en Van Driel vallen uit top 10 in Kenia

Golfers Joost Luiten en Darius van Driel zijn op de Kenya Savannah Classic uit de top 10 gevallen. Luiten ging in Nairobi op de derde dag rond in 70 slagen (-1) en Van Driel had er 69 (-2) nodig. Luiten en Van Driel waren als de nummers 7 aan hun derde ronde begonnen.

Luiten noteerde zes birdies, drie bogeys en zelf een double bogey, oftewel twee slagen boven het baangemiddelde. Van Driel kwam tot vier birdies en zelfs een eagle, oftewel twee slagen onder par. Het ging echter volledig mis op de derde hole, waar hij een score van 8 moest noteren. Dat waren liefst vier slagen meer dan par. Van Driel staat nu op -12, Luiten op -11.

Wil Besseling gaat de slotdag in met -7, Lars van Meijel met -5 en Daan Huizing met par. Huizing kende een slechte dag met op de zesde hole eveneens een score van 8. Hij had voor zijn derde ronde vier slagen meer nodig dan het baangemiddelde.

Nog niet alle golfers zijn binnen.