Noorse schansspringer per helikopter naar ziekenhuis na crash

De Noorse schansspringer Daniel-André Tande is in het ziekenhuis opgenomen na een zware crash tijdens een wereldbekerwedstrijd schansspringen in het Sloveense Planica. De 27-jarige Scandinaviër verloor tijdens een sprong zijn evenwicht en kwam na 78 meter met een harde klap in de sneeuw terecht.

De eerste medische zorg kreeg Tande ter plaatse toegediend en vervolgens werd hij per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Ljubljana.

Volgens de eerste berichten zou zijn toestand stabiel zijn.