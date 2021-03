Olympische fakkeltocht in Fukushima begonnen, 10 jaar na kernramp

De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio is in Fukushima begonnen aan een fakkelestafette door Japan. De toorts werd aangestoken in het J-Villagestadion, dat in 2011 als een belangrijke uitvalbasis fungeerde van de hulpdiensten na de beving en kernramp van tien jaar geleden, die ongeveer 18.500 mensen het leven kostten.

De ceremonie vond donderdag zonder publiek plaats vanwege het coronavirus. Voorzitter Seiko Hashimoto van het organisatiecomité van de Olympische Spelen zei dat ze hoopt dat het olympisch vuur kan dienen als “een lichtstraal aan het einde van de duisternis”.

“Het afgelopen jaar, terwijl de hele wereld een moeilijke periode doormaakte, werd de olympische vlam stilletjes maar krachtig in leven gehouden”, zei Hashimoto. “De kleine vlam verloor de hoop niet en net als de knop van een kersenbloesem die op het punt stond te bloeien, wachtte die op deze dag.”

De eerste die de fakkel mocht dragen was voetbalster Azusa Iwashimizu, die in 2011 met de Japanse voetbalploeg Wereldkampioen werd. Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen, de dag van de openingsceremonie.

De olympische vlam arriveerde op 20 maart 2020 in Japan. Enkele dagen later besloot Japan de Spelen vanwege corona met een jaar uit te stellen.