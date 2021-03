‘Start Tour de France 2023 in Bilbao’

De Tour de France van 2023 gaat van start in de Spaanse stad Bilbao. Volgens lokale media wordt dat een dezer dagen bekendgemaakt. De krant El Correo weet te melden dat de Baskische stad de eerste twee etappes van de belangrijkste wielerkoers ter wereld zal huisvesten, inclusief het zogenoemde Grand Départ.

Volgens die krant zijn de onderhandelingen met Tourorganisator ASO al in 2016 begonnen en is er nu overeenstemming dat de Franse rittenkoers voor het eerst sinds 1992 terugkeert in Spaans Baskenland. Toen startte de Tour in San Sebastian met een proloog die door de Spanjaard Miguel Indurain werd gewonnen.

De Tour de France van dit jaar zou in Kopenhagen beginnen. Maar nadat het EK voetbal werd verplaatst naar komende zomer en de Deense hoofdstad een van de speelsteden is, moest het Grand Départ elders worden gehouden. Gekozen werd voor het Franse Brest. Volgend jaar begint de Tour wel in Kopenhagen en wordt er drie dagen in Denemarken gefietst.