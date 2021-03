Verstappen laat zich niet afleiden door favorietenrol

Max Verstappen maakt zich niet druk als er nadrukkelijk naar hem wordt gewezen als potentiële opvolger van wereldkampioen Lewis Hamilton in de Formule 1. Mercedes kende veel problemen bij de testraces en het is maar de vraag of het zo succesvolle team klaar is voor de start van het seizoen, zondag met de Grote Prijs van Bahrein. Juist de Red Bulls van Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez deden het goed tijdens de testdriedaagse eerder deze maand op het circuit van Sakhir.

Maar of hij zondag als favoriet start op hetzelfde circuit, zoals het Mercedes-kamp het laat voorkomen, Verstappen haalt er slechts de schouders over op. “Het doet er niet toe. Wat telt is dat je presteert op het moment dat het moet, als er punten gehaald kunnen worden. Je moet je gewoon op je werk focussen en rustig blijven. Het leidt alleen maar af”, zei hij donderdag in Bahrein.

Met de Mexicaan Pérez heeft hij een meer ervaren teamgenoot dan diens voorgangers, Pierre Gasly en Alex Albon. “Ik ken ‘Checo’ natuurlijk al een paar jaar vanuit de paddock, maar nu krijg je meer inzicht in hoe hij werkt. De samenwerking verloopt uitstekend tot nu toe.”

Aan de testen hield Verstappen het gevoel over dat de nieuwe bolide, de RB16B, “behoorlijk betrouwbaar” is. “Zelfs wanneer je te maken kreeg met verandering van de wind en temperatuur. Dat geeft vertrouwen. Ik hoop dat we nu als team veel punten gaan scoren en elk raceweekend de druk op Mercedes kunnen vergroten.”