Waterpolosters verliezen in Hongarije nipt van Griekenland

De Nederlandse waterpolosters zijn in mineur begonnen aan het laatste deel van de Europese voorronde van de World League. Oranje verloor in Boedapest in een spannend duel met 16-15 van Griekenland. De periodestanden waren 4-4 5-3 3-5 4-3. Brigitte Sleeking en Maartje Keuning brachten beiden drie treffers op hun naam.

Nederland plaatste zich in januari in het Italiaanse Triëst voor de Zomerspelen van Tokio. In dat toernooi won Oranje nog met 7-4 van Griekenland, waarmee het olympische ticket binnen was.

Het toernooi in Boedapest is formeel het sluitstuk van het World League-seizoen 2019-2020. Vanwege de coronapandemie werd die competitie na een aantal wedstrijden stilgelegd. Italië en Frankrijk hebben zich inmiddels teruggetrokken.

Het Nederlands team strijdt met vier andere Europese landen om vier plaatsbewijzen in de zogenoemde Super Final, die vooralsnog gepland staat van 14 tot en met 20 juni. Oranje speelt in Hongarije vrijdag tegen Spanje en zaterdag tegen Rusland.

Bondscoach Arno Havenga doet in Boedapest geen beroep op Maud Megens, Kitty-Lynn Joustra en Bente Rogge. Zij zijn na het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst teruggereisd naar de Verenigde Staten om daar met hun universiteitsteam in de nationale competitie te spelen en hun studie en topsportprogramma weer op te pakken.