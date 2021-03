Wielerbond KNWU alweer op zoek naar nieuwe voorzitter

Wielerbond KNWU kan al na een kleine drie maanden weer op zoek naar een nieuwe voorzitter. Donderdag werd bekend dat Marc van den Tweel per 1 oktober Gerard Dielessen opvolgt als algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF. De huidig directeur van Natuurmonumenten was begin januari na een tumultueus verlopen verkiezing gekozen tot voorzitter van de wielerbond. De KNWU meldt zich op korte termijn te buigen over de procedure voor een zoektocht naar een opvolger.

Van den Tweel treedt al in de zomer in dienst van NOC*NSF. “Helaas betekent dit dat ik het voorzitterschap van de KNWU moet neerleggen, omdat dit niet verenigbaar is”, zegt hij op de website van de KNWU. “Dat spijt me natuurlijk zeer, maar ik verheug me erop om de belangen van de Nederlandse wielersport vanaf een andere positie te kunnen gaan dienen.”

Van den Tweel was door een sollicitatiecommissie van de KNWU voorgedragen om Marcel Wintels op te volgen. Zijn verkiezing zou een hamerstuk worden tot de rennersvakbond VVBW, ontevreden over de keuze, met een tegenkandidaat kwam: de in wielerkringen populaire oud-renner en voormalig ploegbaas Gerry van Gerwen. Bij een eerste poging om in november tot een virtuele stemming te komen, faalde de software. Op 5 januari zou een tweede poging volgen, maar Van Gerwen trok zich op het laatste moment terug.