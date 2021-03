Asgreen wint wielerkoers E3 Saxo Bank Classic

De Deen Kasper Asgreen heeft de E3 Saxo Bank Classic gewonnen, een eendaagse wielerkoers uit de WorldTour. De renner van Deceuninck – Quick-Step profiteerde van de numerieke meerderheid van zijn ploeg in een kopgroep van zeven renners. Op zijn tweede aanval, een kilometer of 5 voor de streep in Harelbeke, bleef een serieuze reactie uit.

Op zo’n 20 seconden sprintte de Fransman Florian Sénéchal, eveneens van Deceuninck, naar de tweede plaats. Mathieu van der Poel die ook deel uitmaakte van de kopgroep, werd derde. Dylan van Baarle finishte als zevende. Asgreen won vorig jaar onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne.

De Deen reed een opmerkelijke koers want hij was eerder al een uur alleen voorop geweest. Het verklaarde zijn nieuwe aanval in de slotfase. “Ik wist dat ik na die eerdere inspanning geen kans zou hebben in een sprint. Ik moest nogmaals wegkomen”, vertelde hij bij Sporza. “Het was alles of niets.”

De koers ontbrandde op de Taaienberg waar de ploeg Deceuninck, achter een kopgroep van twaalf renners met daarbij Niki Terpstra, Taco van der Hoorn en Julius van den Berg, het tempo opvoerde. Met name Zdenek Stybar en Asgreen meldden zich vooraan. De Tsjech en de Deen kregen onder anderen Van der Poel en Wout van Aert mee. De Belg van Jumbo-Visma reed echter lek en moest met enkele ploeggenoten vanuit een derde groep gaan achtervolgen.

Met nog 70 kilometer te gaan smolten de eerste twee groepen samen. Van Aert sloot ook weer aan, op een moment dat Asgreen net was ontsnapt.

Van der Poel voerde de druk op, dermate dat Van Aert niet meer kon volgen. Maar de Nederlands kampioen had bij de vijf man die hem volgden twee ploeggenoten van Asgreen, die uiteraard de kop niet overnamen. De eenzame vluchter werd op 12 kilometer voor de streep gepakt, maar verraste 7 kilometer verder met een nieuwe aanval. De Belgen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet, ploeggenoten bij AG2R, probeerden het gat te dichten, Van der Poel wachtte af tot op 2 kilometer voor de streep. Maar na een versnelling hield hij zonder steun in.

“Die eerste poging, van zo ver, was niet bedoeld”, keek Asgreen terug. “Bij mijn tweede aanval heb ik handig gebruik gemaakt van een vluchtheuvel. Natuurlijk was het zwaar na die eerdere poging, maar ik voelde me goed, de laatste weken al. En ik was zeer gemotiveerd om er een harde koers van te maken. Ik was niet bang om de koers te openen.”