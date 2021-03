IOC laat alleen mensen toe in Tokio die ‘essentiële’ rol hebben

Het Internationaal Olympisch Comité laat bij de Olympische Spelen van Tokio de komende zomer alleen mensen toe die een ‘essentiële en operationele’ rol hebben. Het aantal accreditaties zal daardoor aanmerkelijk minder zijn dan gebruikelijk, in verband met de coronapandemie. Eerder al werd bekend dat de organisatie in Japan buitenlandse toeschouwers weert van het evenement.

Hoe de maatregelen er concreet uitzien is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat ze ook voor de Paralympics gelden, die kort later worden gehouden.