Judoka Tsjakadoea grijpt naast brons op Grand Slam van Tbilisi

De Nederlandse judoka Tornike Tsjakadoea is er op de Grand Slam van Tbilisi net niet in geslaagd een medaille te veroveren. Sjajboz Saidaboerorov uit Tadzjikistan won de strijd om het brons in de klasse tot 60 kilogram op ippon in de golden score, de verlenging.

De 24-jarige Fries met Georgische roots kreeg net als zijn drie jaar jongere opponent twee straffen wegens inactiviteit. In de benodigde extra tijd ging het mis voor Tsjakadoea, die eerder al is voorgedragen om deel te nemen komende zomer aan de Olympische Spelen.

Tsjakadoea had in de halve finales verloren van de Georgiër Temur Nozadze, de latere winnaar van het goud. Daarvoor boekte hij overwinningen op de Brit Joshua Giles, de Italiaan Angelo Pantano en de Azerbeidzjaan Karamat Hoeseinov.

Een aantal Nederlandse judoka’s ontbreekt in de Georgische hoofdstad omdat zij zich richten op de EK van half april. Dat is de laatste mogelijkheid om plaatsing voor de Spelen af te dwingen.

Bij de vrouwen debuteerde Julie Kemmink in de klasse tot 52 kg op een Grand Slam. Ze verloor bij haar eerste optreden van de Hongaarse Reka Pupp.

ln diezelfde klasse belandde Naomi van Krevel na een nederlaag in de kwartfinales tegen de Georgische Tetiana Levitska-Sjoekvani in de herkansingen. Daarin was de Portugese Joana Ramos te sterk.

In de klasse tot 48 kilo verloor Amber Gesjes in de tweede ronde van Italiaanse Francesca Milani. Sanne Verhagen reikte in de klasse tot 57 kg tot de derde ronde waarin ze verloor van de Braziliaanse Katelyn Nascimento. Pleuni Cornelisse ging eruit in de tweede ronde, tegen de Poolse Arleta Podolak.