Tennisster Rus verliest in tweede ronde Miami Open

Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van het Miami Open. De 30-jarige tennisster verloor in de tweede ronde van de Griekse Maria Sakkari in twee sets: 6-2 6-3.

Rus had de tweede ronde bereikt door de Tsjechische Marie Bouzkova te verslaan, de nummer 47 van de wereld. Tegen de als 23e geplaatste Griekse kwam de Nederlandse nummer 84 van de wereldranglijst er in de eerste set niet aan te pas. Twee keer leverde ze haar opslagbeurt in en verloor de set met 6-2. In de tweede set speelde Rus beter, maar kwam ze met 2-1 een break achter en die kon ze niet meer herstellen, Op 5-3 kreeg Sakkari drie matchpoints en was het op de tweede raak.

Sakkari treft in de vierde ronde van de winnares van de partij tussen de Russin Liudmila Samsonova en Kiki Bertens.