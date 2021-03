Tour de France bevestigt Bilbao als startplaats in 2023

De Tour de France van 2023 gaat van start in Bilbao. De ASO, de organisatie achter de Franse rittenkoers, heeft dat vrijdag bevestigd nadat lokale media donderdag al over de komst van de Tour naar Spaans Baskenland hadden bericht. Er zullen twee etappes in Spanje worden verreden.

Het wordt de zesde keer in tien edities dat de Tour buiten Frankrijk van start gaat. Sinds het Grand Départ in het Britse Yorkshire in 2014 gebeurde dat in Utrecht (2015), Düsseldorf (2017) en Brussel (2019). Volgend jaar vertrekt de Tour vanuit Kopenhagen. Dat zou eigenlijk dit jaar gebeuren. Maar nadat het EK voetbal werd verplaatst naar komende zomer en de Deense hoofdstad een van de speelsteden is, moest het Grand Départ elders worden gehouden. Gekozen werd voor het Franse Brest.

In 2023 keert de Tour voor het eerst sinds 1992 terug in Spaans Baskenland. Toen startte de Tour in San Sebastian met een proloog die door de Spanjaard Miguel Indurain werd gewonnen.