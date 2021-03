Van der Poel na derde plaats: hoogst haalbare

Wielrenner Mathieu van der Poel kon zich vrijdag vinden in het resultaat van de E3 Saxo Bank Classic. De Nederlander van Alpecin-Fenix finishte als derde achter de Deen Kasper Asgreen en diens Franse ploeggenoot Florian Sénéchal. “Dit was voor mij het hoogst haalbare vandaag, de sterkste heeft gewonnen”, schatte Van der Poel de prestatie van de Deen van Deceuninck – Quick-Step hoog in.

“Hij heeft in Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar ook al zo’n actie laten zien”, sprak Van der Poel vol waardering bij Sporza. “En hij werd uiteraard goed gesteund door een sterk blok ploeggenoten. Maar dat doet niets af aan zijn prestatie. Het is knap hoe hij na een eerdere ontsnapping een tweede keer wegrijdt bij ons.”

Van der Poel noemde het ditmaal “jammer” dat zijn rivaal Wout van Aert mede door een lekke band voorin wegviel. “Wij droegen de koers en waren er verder niet veel die vol wilden gaan in onze groep met Asgreen op kop. Er wordt ook altijd naar ons gekeken.”