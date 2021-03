Van Gerwen nog steeds in voor voorzitterschap KNWU

Oud-wielrenner en voormalig ploegleider Gerry van Gerwen ziet een nieuwe kans om voorzitter te worden van wielerbond KNWU. De Brabander was afgelopen jaar door wielervakbond VVBW naar voren geschoven om oud-voorzitter Marcel Wintels op te volgen, als tegenkandidaat van Marc van den Tweel. Dat leidde tot onrust binnen het hoofdbestuur en op het bondsbureau, waarop Van Gerwen (68) zich op de dag van de uitgestelde verkiezing terugtrok. Nu Van den Tweel al na enkele maanden vertrekt naar NOC*NSF moet de bond opnieuw op zoek naar een nieuwe voorzitter.

“Ik kap het zeker niet af”, zegt Van Gerwen, die zich gesteund voelt door een groot deel van de stemgerechtigde congresleden. “Ik heb me destijds kandidaat gesteld omdat ik de wielersport wil steunen. Maar ik stel me pas beschikbaar als ik voel dat er acceptatie is vanuit het hoofdbestuur en van de mensen die op het bureau werken. Ik kreeg eerder niet de indruk dat ze op me zaten te wachten.”

De KNWU meldde donderdag zich te beraden over de zoektocht naar een vervanger voor Van den Tweel, die Gerard Dielessen opvolgt als algemeen directeur van NOC*NSF.

Van Gerwen is meer dan Van den Tweel een bekend gezicht in wielerkringen. De oud-renner was ooit onder meer ploegleider van profploeg Milram en bekleedde als ondernemer en bestuurder tal van functies in de wielersport. “Er zijn volgens mij nu statutair twee mogelijkheden. Er komt een nieuwe verkiezing of het hoofdbestuur stelt een kandidaat voor. Dat er weerstand tegen me was, kan twee redenen hebben: of ze zien me niet zitten of er waren frustraties vanwege de procedure.”

De KNWU had met goedkeuring van het congres een sollicitatiecommissie naar de ideale kandidaat laten zoeken. Daar kwam Van den Tweel uit, waarmee de verkiezing een hamerstuk leek te worden. Tot de VVBW, uit onvrede over de gevolgde procedure, een tegenkandidaat presenteerde. Bij een eerste stemming in november haperde de techniek bij een onlinestemming. Op 5 januari haakte Van Gerwen, kort voordat gestemd zou worden, af omdat hij het gevoel had dat de verkiezingsstrijd tot verdeeldheid leidde binnen de KNWU.