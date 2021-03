Verstappen begint in Bahrein aan zevende seizoen in Formule 1

Max Verstappen begint in Bahrein aan zijn zevende seizoen in de Formule 1. De 23-jarige Nederlander hoopt eindelijk een einde te kunnen maken aan de hegemonie van Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die afgelopen jaar zijn zevende wereldtitel pakte. Verstappen eindigde voor het tweede seizoen op rij als derde in het WK-klassement.

Tijdens de korte ‘wintertest’ in Bahrein, die slechts drie dagen duurde, bleek het met de snelheid en betrouwbaarheid van de Red Bull-bolide wel goed te zitten. Mercedes had daarentegen heel wat problemen. Toch gaat de Duitse renstal volgens Verstappen weer als favoriet het seizoen in. “De test was een positieve start en ik heb een heel goed gevoel over de auto. Maar Mercedes is in mijn ogen nog steeds de favoriet. Hoe kan het anders als je zeven wereldtitels op rij hebt veroverd?”

Het eerste GP-weekeinde van dit seizoen begint om 12.30 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training op het circuit van Sakhir. Om 16.00 uur begint de tweede sessie. Zaterdag is de derde training, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag, die om 17.00 uur begint. Het seizoen zou eigenlijk traditioneel in Australiƫ beginnen, maar die race is vanwege de coronapandemie uitgesteld. De Dutch GP op Zandvoort staat voor 5 september op het programma.