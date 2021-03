Verstappen noteert snelste tijd in eerste vrije training Bahrein

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training van het nieuwe Formule 1-seizoen de beste tijd genoteerd. De 23-jarige Nederlander in dienst van Red Bull ging op het Bahrain International Circuit rond in 1.31,394. Verstappen kwam tot slechts twaalf rondes, het minst van iedereen.

De tweede tijd bij de eerste training in aanloop naar de GP van Bahrein werd gereden door de Fin Valtteri Bottas van Mercedes, die 0,298 langzamer was dan Verstappen. De Brit Lando Norris van McLaren werd op een halve seconde van Verstappen derde. De vierde tijd was voor de Britse regerend kampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes 0,527 toegaf op Verstappen.

Het is de eerste keer sinds 2014 dat Mercedes tijdens de eerste trainingssessie van het seizoen niet de snelste tijd neerzet.

De Mexicaan Sergio PĂ©rez, de nieuwe ploeggenoot van Verstappen, reed de zesde tijd. Debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin van Haas werden negentiende en twintigste, achter Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi.

De vrije training duurde slechts een uur, vorig seizoen mochten de coureurs nog anderhalf uur testen per sessie.

Om 16.00 uur vindt de tweede training plaats. De race is zondag om 17.00 uur.