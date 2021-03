Verstappen ook in tweede training Bahrein de snelste

Max Verstappen heeft na de eerste training ook de tweede vrije training van het nieuwe Formule 1-seizoen afgesloten met de beste tijd. De 23-jarige Nederlander in dienst van Red Bull noteerde op het Bahrain International Circuit 1.30,847. Daarmee was hij een fractie sneller dan de Brit Lando Norris in de McLaren en de regerend wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes.

Verstappen had eerder op de dag tijdens de eerste vrije training van het nieuwe seizoen de beste tijd genoteerd met 1.31,394. Het was de eerste keer sinds 2014 dat Mercedes tijdens de eerste trainingssessie van het seizoen niet de snelste tijd neerzette.

De race is zondag om 17.00 uur.