Verstappen tevreden met goede start in Bahrein

Max Verstappen was tevreden na de eerste twee trainingen voor de Grote Prijs van Bahrein, de eerste grand prix van het seizoen. De Limburger zette in zijn Red Bull in beide trainingen de snelste tijd neer. “Het was opnieuw een goede dag”, zei Verstappen.

“Met de hitte en de wind is het niet gemakkelijk om de perfecte balans te vinden voor het hele rondje, maar overall gezien wil ik het een positieve dag noemen”, zei de Nederlander. “Er zijn zeker nog zaken die beter kunnen en daar kijken we voor morgen naar, wat betreft de banden en de balans. Ik denk ook dat er iets meer wind zal staan en dat is voor iedereen in deze wagens een uitdaging.

Verstappen zei redelijk tevreden te zijn met de start van het weekend. “Zaterdag is een andere dag en we moeten zien of we het ook kunnen in de kwalificatie, als het erom gaat.”

Het was de eerste keer sinds 2014 dat Mercedes tijdens de eerste trainingssessie van het seizoen niet de snelste tijd neerzette. Verstappen klopte de Mercedessen in beide trainingen. Valtteri Bottas zette in de eerste training de tweede tijd neer. Wereldkampioen Lewis Hamilton was in de tweede training goed voor de derde tijd.

Verstappens teamgenoot Sergio Perez had er veel zin in om eindelijk aan een raceweekend te beginnen. “Ik ben tevreden met hoe het tot dusverre gaat”, zei de Mexicaan na de zesde en tiende trainingstijd. “Ik heb nog wat werk op de korte teststukken en moet soms nog nadenken wat de wagen precies doet, maar in de lange testen voel ik me meer comfortabel en denk ik dat de snelheid er ook is.”

“We hebben nog wat werk voor de boeg met de zachte banden, daar is ook nog ruimte voor verbetering, maar de wagen doet het goed. Het zal spannend worden in de kwalificatie, dus we moeten ervoor zorgen dat we meteen een goede start maken”, keek Perez vooruit.

Hamilton vond dat Mercedes een flinke stap vooruit had gezet sinds de testdagen, maar ze hebben nog veel werk te doen. “We hadden verwacht dat Red Bull zo snel zou zijn, als niet nog sneller. McLaren ziet er ook goed uit en het is mooi om te zien dat ze die stap vooruit hebben gezet.”

Zijn teamgenoot Bottas was minder positief. Hij klaagde in de tweede training dat de wagen onbestuurbaar voelde. “De fouten in de balans, met name aan de achterkant van de wagen, waren een groot probleem in de testen. Wat betreft de set-up hebben we dat verbeterd, de wagen voelt ook beter, maar is nog niet wat ik onder me zou willen hebben.”