WK blijft voor ijsdansers Verhaegh en Van Geffen bij één optreden

Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen zijn er bij de WK kunstrijden in Stockholm op het onderdeel ijsdansen niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de vrije dans. Het Nederlandse koppel kwam bij de ritmische dans na een verdienstelijk optreden tot een score van 50,79. Daarmee kwamen ze tekort om in aanmerking te komen voor een vervolg. Slechts de beste twintig koppels komen uit op de vrije dans.

Verhaegh en Van Geffen waren het eerste Nederlandse koppel in 37 jaar dat op een WK in het ijsdansen uitkwam. Met hun optreden op de muziek van ‘Diamonds Are A Girl’s Best Friend’ hielden ze drie koppels onder zich.