Amerikaanse kunstrijder Chen pakt derde wereldtitel op rij

De Amerikaanse kunstrijder Nathan Chen heeft op de WK kunstrijden in Stockholm voor de derde keer op rij de wereldtitel veroverd. De 21-jarige Amerikaan pakte de titel door in de vrije kür een beduidend hoger puntentotaal (320,88) te halen dan zijn twee Japanse concurrenten. Yuma Kagiyama greep het zilver met 291,77 punten voor zijn landgenoot Yuzuru Hanyu.

Tweevoudig olympisch kampioen Hanyu had in de Zweedse hoofdstad de leiding na de korte kür, maar zakte na een foutje in de vrije kür terug naar de derde plaats met 289,18 punten.

Chen pakte de titel eerder in 2018 en 2019. In 2020 werden de WK kunstrijden vanwege de coronapandemie afgelast.