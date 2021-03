ArenA verandert in proeftuin bij WK-kwalificatiewedstrijd Oranje

De Johan Cruijff ArenA verandert in een proeftuin bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland. Langs het veld worden diverse onderzoeken gedaan in het kader van de Fieldlab-experimenten. Zo hangen in de toiletten achter de hoofdtribune UV-C-lampen, die ervoor zorgen dat de ruimte na ieder bezoek wordt gedesinfecteerd. Groene en rode lichten boven de ingang van de toiletten geven aan of de ruimte toegankelijk is.

Het kwalificatieduel van Oranje is het negende evenement uit de Fieldlab-experimenten, waarin wordt onderzocht hoe evenementen veilig en verantwoord met publiek kunnen worden gehouden in de coronatijd. Met 5000 bezoekers, iets minder dan 10 procent van de capaciteit van de ArenA, wordt dit het grootste onderzoek tot nu toe. De beschikbare kaarten waren binnen 1,5 uur verkocht.

De voetbalfans die een kaartje hebben, moeten vooraf een sneltest laten doen en de uitslag daarvan bij de stadionpoorten laten zien via de CoronaCheck-app. Zodra ze binnen zijn, hoeven ze zich niet meer te houden aan de onderlinge 1,5 meter afstand. De organisatie roept alle bezoekers op om zich vijf dagen na de wedstrijd opnieuw te laten testen. Bij voorgaande evenementen leverde dat soms enkele positieve gevallen op.

De 5000 bezoekers worden verdeeld over negen ‘bubbels’. Voor iedere bubbel geldt een eigen set van maatregelen en een bepaald testdoel. Zo onderzoekt de TU Eindhoven in één vak de verspreiding van aerosolen (kleine druppels) door de lucht. De fans hoeven geen mondkapje te dragen en mogen zingen, schreeuwen en juichen. Met ruim honderd meetsensoren op de tribune worden voortdurend het aantal en de grootte van de druppelkernen gemeten. Halverwege de wedstrijd wijzigen de onderzoekers het ventilatiesysteem, om de invloed van twee verschillende systemen te kunnen meten.

In één van de skyboxen in de ArenA volgt een beperkt aantal gasten de wedstrijd van achter het glas. De luchtkwaliteit in de skybox wordt voortdurend gemonitord en is voor de bezoekers ook in realtime te volgen. Dat onderzoek is erop gericht om te zien hoe de luchtkwaliteit goed kan blijven, bijvoorbeeld door de ruimte te ventileren.

Net als bij de vorige Fieldlabs krijgen de bezoekers een tag mee, waarmee al hun contactmomenten en ‘gedrag’ op de tribunes worden geregistreerd. In de ArenA wordt ook getest met een armband die het aantal nauwe contacten en de duur daarvan nauwgezet volgt. Via een andere tag met een ingebouwd beeldscherm worden bezoekers gewaarschuwd als ze in de buurt van drukke plekken komen. Op basis van de plek waar de persoon met de tag zich bevindt, komen daarop berichten binnen met informatie.