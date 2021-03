Feyenoord: geen 50 miljoen afgeslagen om in De Kuip te blijven

Feyenoord bestrijdt dat het een aanbod voor een kapitaalinjectie van 50 miljoen euro heeft afgeslagen. De Rotterdamse club meldt dat als reactie op berichten dat het consortium De Moderne Kuip (DMK) 50 miljoen euro in de club wil stoppen als Feyenoord in het huidige stadion blijft voetballen. “De clubleiding van Feyenoord is verrast over de berichtgeving en voelt er weinig voor andermaal een spelletje welles-nietes te doen met de mensen achter DMK”, aldus een woordvoerder.

Feyenoord heeft vorig jaar een aantal gesprekken gevoerd met het consortium, waarin onder meer architecten, projectontwikkelaars en supporters van de club zitten. In die gesprekken kwamen onder meer de renovatie-ideeën van DMK voor De Kuip ter sprake. Het consortium hoopt dat Feyenoord afziet van het plan om een nieuw stadion te bouwen en zou geld willen investeren om De Kuip te moderniseren en uit te breiden. Volgens de Rotterdamse club ontbreekt echter de (financiële) onderbouwing van die plannen. Het verzoek om daar meer inzicht in te krijgen, is volgens Feyenoord onbeantwoord gebleven.

“Algemeen directeur Mark Koevermans heeft in elk geval nooit een presentatie gezien of ontvangen met een concept, laat staan een concreet plan aangaande een kapitaalinjectie van 50 miljoen in de club inclusief naam en toenaam”, aldus de woordvoerder.

Feyenoord wil graag in contact komen met de investeerders die volgens DMK geld willen steken in de club en mogelijke renovatie van De Kuip. Het zou onder anderen gaan om de Rotterdamse miljardair Aat van Herk, die met zijn Van Herk Groep eigenaar is van een stuk grond naast De Kuip.

“Net als destijds geldt nog steeds dat het natuurlijk fantastisch zou zijn als een echte Rotterdammer, of een gedeeld Rotterdams initiatief, bereid zou zijn om met een concreet voorstel, onder voor de club echt goede voorwaarden en met dus primair het belang van Feyenoord voor ogen, 50 miljoen geheel in de club te steken. Als deze persoon of groep mensen er is, hopen we dat deze zich snel persoonlijk meldt en dan gaat de clubleiding uiteraard graag met hen in gesprek.”

Feyenoord wil het onderzoek naar mogelijke nieuwbouw volledig afmaken. In de loop van dit jaar moet daar na jarenlange discussies een beslissing over vallen. De bouw van een nieuw stadion op de oever van de Maas kost naar schatting 444 miljoen euro.

De Rotterdamse club zette zaterdag ter ere van de 84e verjaardag van De Kuip een filmpje online met tal van hoogtepunten uit het stadion. Onder de supporters is veel verzet tegen een mogelijke verhuizing naar een ander stadion.