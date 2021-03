Judoka Van den Berg naar halve finales Grand Slam in Tbilisi

Judoka Geke van den Berg heeft op de Grand Slam in de Georgische hoofdstad Tbilisi de halve finales bereikt. De 25-jarige Gelderse begon in de klasse tot 63 kilogram met een ‘bye’ in de eerste ronde en boekte daarna drie overwinningen. In de kwartfinales tegen de Britse Lucy Renshall viel de beslissing pas in de ‘golden score’.

Van den Berg pakte twee jaar geleden zilver in Tbilisi. Ze moest het toen in de finale afleggen tegen landgenote Sanne Vermeer, die nu ontbreekt in Tbilisi. De Nederlandse judobond heeft Juul Franssen in deze gewichtsklasse al aangewezen voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.

In de klasse tot 70 kilogram werden Donja Vos en Margit de Voogd, die beiden debuteerden op een Grand Slam, al snel uitgeschakeld. De enige mannelijke Nederlandse deelnemer, Tornike Tsjakadoea, verloor vrijdag in de klasse tot 60 kilogram de strijd om het brons.