Oud-topvoetballer Henry wil inspireren door offline te gaan

Thierry Henry hoopt dat zijn actie om voorlopig van de sociale media te verdwijnen navolging krijgt. Volgens de Franse oud-topvoetballer is dat nodig om ervoor te zorgen dat het online-racisme en de pesterijen aangepakt worden. “De sociale media zijn nu geen veilige plaats”, zei Henry, die vrijdag aankondigde dat hij vanaf zaterdag voorlopig offline gaat met zijn sociale media.

“Ik wil hiermee een standpunt innemen”, verklaart de 43-jarige Fransman bij CNN. “Sociale media zijn een belangrijk hulpmiddel, maar helaas veranderen sommige mensen ze in een wapen omdat ze zich verschuilen achter een nepaccount. Ik heb gedaan wat ik voelde dat juist was, ik hoop dat ik andere mensen kan inspireren om hetzelfde te doen.”

Henry, die bij elkaar 15 miljoen volgers heeft op Facebook, Twitter en Instagram, heeft naar eigen zeggen tijdens zijn carrière ook te maken gehad met racisme. De Fransman speelde voor onder meer AS Monaco, Juventus, Arsenal en FC Barcelona. Hij ging na zijn actieve carrière verder als trainer. Begin dit jaar vertrok Henry bij de Canadese club Montreal Impact uit de MLS.

“Ik heb genoeg van praten en luisteren, ik wil actie zien”, zegt de Fransman, die eist dat de sociale media veel meer doen om racisme en online-pesten aan te pakken. “Ik wil dat de mensen die hierover gaan, de grote namen, in actie komen.”

Henry zegt geïnspireerd te zijn door bokser Muhammad Ali, die ook op maatschappelijk vlak van zich liet horen. “Muhammad Ali wilde geen oorlog, hij wilde niet wachten tot hij wist of iedereen het met hem eens was. Ik ben bij lange na niet van het kaliber dat hij was, maar ik zei tegen mezelf: Thierry, dit is wat je voelt, doe het.”