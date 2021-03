Sluiter nieuwe coach van tennisser Griekspoor

Raemon Sluiter keert als coach terug in de tenniswereld. De 42-jarige Rotterdammer bevestigt een bericht van De Telegraaf dat hij sinds kort de coach is van Tallon Griekspoor. De 24-jarige Griekspoor is op dit moment de beste Nederlander op de wereldranglijst op de 140e plaats.

Griekspoor passeerde onlangs Botic van de Zandschulp op de mondiale ranking. De tennisser haalde als qualifier zowel in Montpellier als Acapulco de tweede ronde. Hij wordt vanuit de Nederlandse tennisbond begeleid door Dennis Schenk, die echter een groot deel van het jaar op het Spaanse eiland Mallorca verblijft. Griekspoor gaat nu in Nederland trainen met Sluiter, die ook een bepaald aantal weken per jaar met de tennisser meegaat naar buitenlandse toernooien.

Sluiter, zelf oud-proftennisser, werkte tussen 2015 en 2019 als coach van Kiki Bertens. Onder zijn leiding drong de Westlandse door tot de mondiale top 10. Met Sluiter als coach won Bertens acht WTA-titels en bereikte ze de vierde plaats op de wereldranglijst.

De tennisster besloot eind 2019 te breken met Sluiter en verder te gaan met Elise Tamaëla als haar coach. De Rotterdammer werkte vorig jaar een paar maanden samen met de Duitse tennisster Julia Görges, die in oktober echter besloot haar carrière te beëindigen.

Sluiter voerde begin dit jaar een oriënterend gesprek met Feyenoord voor de functie van teammanager bij de Rotterdamse voetbalclub, maar hij besloot daar van af te zien. “Prachtige club, geweldige sport, maar ik hou het bij tennis”, zei Sluiter toen.