Tennisster Halep trekt zich terug in Miami met pijnlijke schouder

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft zich teruggetrokken bij het toernooi in Miami. De nummer 3 van de wereld voerde een pijnlijke schouder als reden op. De 29-jarige speelster neemt nu rust en hoopt komende maand bij de Billie Jean King Cup, de voormalige Fed Cup, weer in actie te komen.

Door de afmelding van Halep drong Anastasija Sevastova uit Letland zonder te spelen door tot de achtste finales. Ook titelverdedigster Ashleigh Barty bereikte de laatste zestien. De nummer 1 van de wereld versloeg de Letse Jelena Ostapenko in twee sets: 6-3 6-2. De Australische speelt in de volgende ronde tegen Victoria Azarenka (Wit-Rusland) of Angelique Kerber (Duitsland).