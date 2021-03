Uitzonderingsregeling ook voor inlineskaters

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft van het ministerie van VWS toestemming gekregen voor het organiseren van topsportevenementen voor inlineskaters. Het gaat om twaalf wedstrijddagen met tien baan- en wegwedstrijden en vijf marathons. De wedstrijdcyclus achter gesloten deuren wordt afgewerkt in de periode van vrijdag 30 april tot en met zaterdag 19 juni.

De wedstrijden vallen binnen de uitzonderingsregeling die de Rijksoverheid in december 2020 heeft ingevoerd. De organisatie van de wedstrijden is mogelijk vanwege de officiƫle NOC*NSF-status en omdat alle wedstrijden worden gereden op afgesloten terreinen. Bij de wedstrijden zal het coronaprotocol van de sportkoepel strikt nageleefd worden. Het aantal deelnemers wordt tot een minimum beperkt.

Doel van de wedstrijden is om een selectie te kunnen samenstellen voor het EK dat van 18 tot en met 25 juli plaatsvindt in Canelas (Portugal) en het WK van 4 tot en met 11 september in Cartagena (Colombia).