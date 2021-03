Verstappen: dit is een goed begin van het seizoen

Max Verstappen zag in zijn laatste rondje in de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein alles perfect samenkomen in zijn auto. Hij zette op het circuit van Sakhir met zijn Red Bull de snelste tijd neer en was 0,388 seconden sneller dan Lewis Hamilton in de Mercedes. “Eindelijk was de balans er en kon ik dit neerzetten”, zei Verstappen in het interview na de kwalificatie. “De auto was heerlijk om te besturen.”

Verstappen was dit weekend in alle trainingen én in de kwalificatie de snelste. “We hadden natuurlijk al een mooie testweek gehad, maar dat geeft geen enkele garantie erkende de Nederlander. “Maar de wagen deed het heel goed in de kwalificatie. De omstandigheden veranderen hier steeds, dus het is niet makkelijk om de auto af te stellen. Ik was niet helemaal tevreden met mijn eerste rondje in Q3, maar ineens was de balans er. “

Voor de race heeft Verstappen ook vertrouwen. “In de lange runs heeft de wagen het tot nu toe ook goed gedaan. Dit is in ieder geval een goed begin van het seizoen.”

Verstappen wist de Mercedessen voor het eerst aan het begin van het seizoen te kloppen in de kwalificatie. “Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt bij Red Bull”, zei Verstappen bij Ziggo Sport over de seizoensstart. “Na de zege in Abu Dhabi zag je dat het hele team een lift kreeg. Dat was top. Daarna is in de fabriek goed doorgewerkt. Als je een goede auto hebt, kun je het ook echt laten zien. Dat is nu het geval.”

De coureur wees er ook op dat de goede kwalificatie nog geen garanties geeft. “Ik moet ook nog een goede start hebben. Maar ik ben positief over de race. Hopelijk kunnen we na de eerste ronde ons ding doen en is dat goed genoeg.”

Wereldkampioen Hamilton had lof voor Verstappen na diens poleposition. “Verstappen deed het geweldig, hij was zo snel in zijn laatste ronde”, gaf de Britse Mercedescoureur toe. “Ik heb alles gegeven en heb alles uit de wagen gehaald, maar het was helaas niet goed genoeg.”