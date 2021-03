Verstappen ook de snelste in laatste training voor GP van Bahrein

Max Verstappen heeft ook in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de beste tijd neergezet. De Nederlandse coureur was in zijn Red Bull met 1.30,577 met afstand de snelste op het circuit van Sakhir. Verstappen dook aan het einde van de sessie ruim zeven tienden onder de tijd van wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes).

De Fransman Pierre Gasly (AlphaTauri) gaf als nummer 3 van de sessie ruim een seconde toe op de Nederlander, wiens Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez de vijfde tijd klokte. Valtteri Bottas, de Fin van Mecercedes, eindigde in de laatste training als vierde.

In de twee trainingen van vrijdag was Verstappen ook steeds de snelste; eerst met 1.31,394 en in de tweede training met 1.30,847. Om 16.00 uur begint de kwalificatie voor de race van zondag. Dan gaan om 17.00 uur de lichten op groen voor de openingsrace van het seizoen in de Formule 1. Verstappen hoopt dit jaar dan eindelijk een einde te kunnen maken aan de hegemonie van Hamilton, die afgelopen seizoen voor de zevende keer wereldkampioen werd.