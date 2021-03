Verstappen pakt poleposition bij Grote Prijs van Bahrein

Max Verstappen heeft de poleposition gepakt voor de Grote Prijs van Bahrein. De Nederlandse Formule 1-coureur was in zijn Red Bull met 1.28,997 de snelste op het circuit van Sakhir. Naast Verstappen staat zondag wereldkampioen Lewis Hamilton die met 1.29,385 de tweede tijd noteerde.

Verstappen was in de drie trainingen ook al de snelste dit weekend. Het was voor het eerst sinds 2014 dat het dominante Mercedes niet de snelste was. Het is ook de eerste keer sinds 2014 dat Mercedes de poleposition niet pakt in de eerste kwalificatie van de eerste grand prix.

Het is voor Verstappen de vierde keer dat hij de poleposition verovert. Hij sloot het vorige seizoen af met poleposition in Abu Dhabi, waar hij toen zijn tiende zege pakte.

De Red Bull-coureur was 0,388 seconden sneller dan Hamilton. Mercedes-coureur Valtteri Bottas werd derde op 0,589 van Verstappen. Naast de Fin start zondag Charles Leclerc in de Ferrari. Fernando Alonso zette in zijn eerste kwalificatie na twee jaar afwezigheid in de Formule 1 de negende tijd neer in de Alpine, de opvolger van de Renault.

Verstappens teamgenoot Sergio Perez haalde de derde kwalificatie niet. De Mexicaan raakte zijn snelle tijd kwijt nadat hij buiten de baan was geraakt. Hij kon met de tweede poging geen snelle tijd meer neerzetten en brak zijn rondje af. Hij start zondag als elfde.

Voor Mick Schumacher eindigde zijn eerste kwalificatie in de Formule 1 in Q1. De zoon van racelegende Michael Schumacher kwam in zijn Haas tot de negentiende tijd. Ook viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kwam in zijn Aston Martin niet verder dan de eerste kwalificatie. Hij klokte de achttiende tijd.